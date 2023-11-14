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Глава Перми ответит на вопросы жителей города в соцсети

Глава Перми Эдуард Соснин проведет свой первый прямой эфир в социальной сети. «Встречаемся в 19:00 на моей странице Вконтакте. Оставляйте под анонсом темы и вопросы, которые вы бы хотели обсудить», - сообщил господин Соснин на своей странице в соцсети.

Фото: «Единая Россия» Пермского края

Фото: «Единая Россия» Пермского края

Эдуард Соснин был избран мэром Перми депутатами Пермской гордумы в августе 2023 года. Ранее он возглавлял министерство экономического развития Пермского края.

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