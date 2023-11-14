Недвижимость в районе аэропорта Краснодар выставили на торги за 177,5 млн рублей

Госкорпорация «Дом.РФ» завершает прием заявок на аукцион по продаже имущественного комплекса в районе аэропорта Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал «Дом.РФ» Фото: портал «Дом.РФ»

Торги состоятся 24 ноября. Лот составляют строения общей площадью 3,2 тыс. кв. м и земельный участок площадью 5,6 га, расположенные на улице Уральской.

«Ранее здесь располагался центр таможенной обработки грузов. Окружение представлено производственно-складскими объектами, незастроенными территориями, железнодорожными путями и жилой застройкой»,— говорится в сообщении.

Стоимость объекта составляет 177,5 млн руб. В 150 м от имущественного комплекса располагается дорожная развязка улицы Уральской и обхода Краснодара, в 3 км — аэропорт краевого центра. Объект находится в госсобственности.

Анастасия Донскова

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