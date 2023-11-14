Бюджетная комиссия отклонила поправку о выделении еще 5 млрд рублей на метро

Бюджетная комиссия, в которую входят члены правительства Санкт-Петербурга и депутаты Законодательного собрания, отклонила поправку фракции «Яблоко», предлагавшей выделить еще 5 млрд руб. на строительство метро, сообщил в своем Telegram-канале депутат Борис Вишневский.

Фракция предлагала уменьшить объем резервного фонда и направить средства на строительство Калининско-Красносельской ветки метро. Господин Вишневский уточнил, что против поправки выступили Комитет по транспорту и КРТИ, заявившие, что средств на строительство достаточно.

Другая поправка «Яблока», которую отклонили на заседании бюджетной комиссии — о выделении негосударственным театрам 30 млн руб. В комитете по культуре посчитали, что на поддержку частных театров выделено достаточно средств.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в бюджете Петербурге на ближайшие три года на строительство новых станций метро и реконструкцию старых предусмотрено 90 млрд руб. Из них 30 млрд — на 2024 год.

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