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Трое жителей Кубани обвиняются в хищении средств банков на 40 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Краснодарского края, которые обвиняются в особо крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. Злоумышленники получали кредиты на подставных лиц, ущерб банковским учреждениям оценивается в 40 млн руб.

По данным полиции, мошенники действовали в Армавире с июля 2020 по февраль 2022 года, один из участников группировки был сотрудником банка. Злоумышленники предлагали гражданам оформлять на свое имя займы в банках, обещая им вознаграждение и в дальнейшем погашение долга. Получив документы подставных лиц, участники группы получали кредиты на чужие данные и снимали наличные в банкоматах. Чтобы замаскировать преступный замысел, злоумышленники какое-то время совершали небольшие взносы по кредитным договорам.

В результате противоправных действий злоумышленников пострадали два кредитных учреждения. Для обеспечения возмещения ущерба суд арестовал четыре объекта недвижимости, принадлежащих обвиняемым, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Анна Перова, Краснодар

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