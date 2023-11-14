Бывший подрядчик по уборке центра Перми планирует привлечь учредителя к выплате 450 млн рублей

Бывший главный подрядчик по уборке центра Перми ООО «Дортехинжиниринг» намерен привлечь своего учредителя Вадима Гасанова к выплате долга в размере 450 млн руб. Информация об этом опубликована на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным ресурса, «Дортехинжиниринг» подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности господина Гасанова, размер ответственности которого составляет 450,4 млн руб. Организация также планирует привлечь к ответственности ООО «Группа компаний Пермавтодор», являющееся физическим лицом, учредившим «Дортехинжиниринг». Указанный размер ответственности к ним составил 9,3 млн руб.

Сейчас ООО «Дортехинжиниринг» находится в процедуре наблюдения. С заявлением о признании несостоятельности в арбитражный суд обратилось само общество в августе 2022 года. На тот момент его непогашенная кредиторская задолженность превышала 555 млн руб. Одним из кредиторов должника является федеральная налоговая служба. Как следует из документов с сайта Арбитражного суда Пермского края, размер требований ФНС составляет более 176 млн руб. Из них свыше 75,3 млн руб. составляет задолженность по НДС за период с третьего квартала 2021 года по четвертый квартал 2022-го. Еще 48,17 млн руб. предприятие задолжало по отчислениям в пенсионный фонд, 29,2 млн руб. составляет задолженность по налогу на доходы физических лиц.

ООО «Дортехинжиниринг» зарегистрировано в 2013 году. До этого компания была частью ГК «Пермавтодор». Ранее «Дортехинжиниринг» в масштабах Пермского края был крупным подрядчиком на рынке строительства и ремонта дорог. Компания выигрывала подряды на реконструкцию улиц в центре Перми. Однако с декабря 2022 года по решению краевых властей функции по уборке центра Перми были переданы региональному подрядчику.