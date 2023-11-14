ХК «Ижсталь» из Удмуртии проиграла «Химику» с разгромным счетом

В Воскресенске 13 ноября прошел выездной матч «Кубка шелкового пути» между хоккейной командой из Удмуртии «Ижсталь» и местным «Химиком». Игра закончилась с разгромным счетом 5:2, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. «Сталевары» остаются на 27 строчке из 29 в турнирной таблице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Как отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков, с командой перед началом матча была проведена беседа, в которой упор был поставлен на то, что предстоит игра с одним из лидеров чемпионата. «Говорили, что надо включить побольше голову. Эмоций было много, сделали ошибки, отдали много сил, старались, но пропустили много удалений. Будем работать над этими темами»,— рассказал господин Маслюков.

Следующий матч пройдет 15 ноября. «Сталеварам» придется играть против питерского «Динамо».