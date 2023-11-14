В трех нижегородских детских садах появятся группы для «особенных» детей

Группы для детей с ограниченными возможностями здоровья будут открыты в трех новых детских садах Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев

По его слова, в детском саду №369 будут открыты компенсирующие группы для детей с расстройством аутистического спектра и с задержкой психического развития. В детских садах №232 и № 184 появятся группы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Сегодня в детских садах Нижнего Новгорода уже действуют 254 группы компенсирующей и 54 группы комбинированной направленности.

Андрей Репин