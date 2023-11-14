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Долги по имущественным налогам физлиц в Татарстане достигли 1,5 млрд рублей

В Татарстане общая сумма долгов физлиц по имущественным налогам составляет в настоящее время 1,5 млрд руб. Об этом в ходе пресс-конференции сказал глава регионального УФНС Марат Сафиуллин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Он заявил, что большая часть долгов была накоплена еще к началу 2023 года. Тогда сумма задолженности составляла 1,3 млрд руб.

«Это очень существенная сумма. Я очень благодарен нашим гражданам, которые очень ответственно относятся к уплате имущественных налогов»,— отметил чиновник.

"Ъ-Казань"

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