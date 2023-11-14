На Кубани коронавирусом за неделю заболели 717 человек

В Краснодарском крае за минувшую неделю зарегистрировали 717 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил Оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Среди заболевших 427 женщин и 290 мужчин. Возраст инфицированных — от двух месяцев до 100 лет.

Наибольшее число заболевших отметили в Краснодаре (250), Сочи (143) и Тимашевском районе (29). В Новороссийске выявили 25 случаев, в Армавире — 24. В Северском районе COVID-19 выявили у 18 местных жителей, в Белоглинском — у 17. В Мостовском и Усть-Лабинском муниципалитетах заболели по 15 человек, по 14 — в Ейском, Павловском и Тихорецком. В Лабинском районе зарегистрировали 11 новых пациентов.

В Каневском и Староминском муниципалитетах отмечено по 10 положительных результатов на наличие вируса. В Геленджике и Брюховецком районе заболели по девять человек, в Анапе и Динском районе — по восемь. По семь жителей заболели в Апшеронском и Курганинском районах, по шесть — в Белореченском, Кавказском, Крымском и Новопокровском муниципалитетах. Пять случаев выявили в Туапсинском районе, еще по четыре — в Абинском, Крымском, Успенском районах и Горячем Ключе. По три новых пациента зарегистрировали в Выселковском и Красноармейском районах, по два — в Новокубанском, Отрадненском и Славянском. В Гулькевичском, Приморско-Ахтарском и Темрюкском муниципалитетах отметили по одному заболевшему.

Всего за минувшую неделю госпитализировали 184 человека. С выздоровлением выписали 743 пациентов, еще четыре человека скончались.

Анастасия Донскова

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