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обновлено 12:29

Заболеваемость ковидом в крае выросла на 28%

За неделю заболеваемость ковидом в Пермском крае выросла на 28%. По данным портала Стопкоронавирус.ру, в период с 6 по 12 ноября в регионе заболели 1551 человек, из них госпитализировано 215 человек. За этот же период от инфекции выздоровели 950 человек.

Как сообщает краевой Роспотребнадзор, в период с 6 по 12 ноября 2023 года в Пермском крае зарегистрировано 14 365 случаев ОРВИ, что соответствует показателю прошлой недели.

Эпидемический порог среди совокупного населения не превышен.

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