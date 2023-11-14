В Красноярском крае нашли часть самолета,«Дуглас А-20G», упавшего во время ВОВ
В Красноярском крае на железнодорожной станции Зеледеево группа поисковиков под руководством краевого отделения российского географического общества (РГО) обнаружила фрагмент самолета «Дуглас А-20G», сообщает краевое отделение РГО.
Фото: Российское географическое общество Красноясркого края
«Это часть внутренней стенки кабины пилота с прекрасно сохранившимися табличками-шильдами фирмы-производителя «Дуглас» и военной приемки армии США», - говорится в сообщении РГО.
Фрагмент воздушного судна был обнаружен во время поисковых работ на месте падения самолета Михаила Ермолова, который участвовал в перегонке на фронт бомбардировщиков, передаваемых в СССР из США по Красноярской воздушной трассе «Алсиб». 27 июля 1943 года он погиб при катастрофе самолёта А-20G «Бостон» в районе станции Зеледеево. Работы на этом участке ведутся с 2013 года.
Артефакты поместят в музее Сухобузимской средней школы, где планируется развернуть экспозицию, посвященную трассе «Аляска-Сибирь». Воздушная трасса «Алсиб» между Аляской и ССС действовала с 1942 года.