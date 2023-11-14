Около 12 тысяч татарстанцев не могут выехать за рубеж из-за неуплаты налогов

В настоящее время около 12 тыс. татарстанцев не могут покинуть Россию из-за неуплаты налогов. Об этом в ходе пресс-конференции сказал глава УФНС по региону Марат Сафиуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В целом к количеству тех, кто обязан платить, 2,2 млн граждан — это сумма очень небольшая. Может быть, это произошло по неосторожности, или думали, что заплатят позже, но 12 тысяч человек»,— сказал господин Сафиуллин.

Напомним, всего татарстанцы должны заплатить к 1 декабря более 9,1 млрд руб. налогов.

"Ъ-Казань"