На оформление новогодних площадок в Уфе потратят до 41 млн рублей

МБУ «Горзеленхоз» Уфы на аукционе 23 ноября выберет подрядчика обустройства и художественного оформления площадок для проведения новогодних мероприятий, следует из сообщения на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 41,57 млн руб. Он будет оплачен за счет субсидий из бюджета города.

Необходимо оформить новогодние городки на площади перед Конгресс-холлом «Торатау» и на площади имени Ленина перед горсоветом. Праздничные украшения должны быть установлены до 22 декабря и демонтированы в феврале.

Перед Конгресс-холлом появятся праздничная символика, эмблема года, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, детская деревянная горка, светодиодные гирлянды, светящиеся фигуры: карета с лошадьми, олень, снеговик, горящий очаг, кометы. Также установят светодиодную пиксельную ель.

На площади имени Ленина, кроме горки, фигур Деда Мороза и Снегурочки появятся замки и башни из ледяных глыб, ледяные скульптуры дракона, белочки, новогоднего поезда, лабиринт дракона. Также там будут установлены светящиеся фигуры снеговика, новогодних шаров, гирлянды.

Майя Иванова

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