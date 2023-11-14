В Самаре выявлены нарушения при исполнении контракта по реконструкции «СамАрта»

Начальник отдела организации конкурсных процедур Управления капитального строительства Самарской области оштрафован на 20 тыс. руб. Решение приняло региональное УФАС по материалам административного дела, возбужденного прокуратурой Железнодорожного района. Об этом сообщает антимонопольная служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Контрольный орган проверил поступившую от прокуроров информацию и установил, что чиновники нарушили ч.3 ст.103 Закона о контрактной системе. Антимонопольная служба выяснила, что 10 ноября 2021 года региональное УКС подписало с АО «Волгатрансстрой-9» контракт на строительно- монтажные работы при реконструкции здания Самарского театра юного зрителя «СамАрт». Управление приняло работы, но разместило соответствующие документы с нарушением сроков в единой информационной системе.

Ранее областная Счетная палата обнаружила, что Управление капитального строительства (УКС) региона допустило ряд нарушений при реконструкции ГБУК СО театра юного зрителя «СамАрт» в рамках нацпроекта «Культура». В частности, чиновники оплатили невыполненные работы, переплатили за некоторые услуги и допустили изменение условий и сроков госконтракта. Ранее на объекте, возведение которого длится около 20 лет, прокуратура выявила нарушения в системе противопожарной безопасности.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Театр не прошел проверку».

Георгий Портнов