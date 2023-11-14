Сотрудник ставропольской тюремной больницы стал чемпионом мира по боевому самбо

Служащий отдела охраны лечебного исправительного учреждения №8 в Ставропольском крае Загид Гайдаров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боевому самбо в категории до 79 кг. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по региону, которому подведомствена больница.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Международная федерация самбо Фото: Международная федерация самбо

Загид Гайдаров в финале чемпионата мира одержал победу над представителем Узбекистана Фуркатом Рузиевым. Отмечается, что в 2019 году ставрополец добыл золото на чемпионате Европы, а также неоднократно одерживал победы на российских соревнованиях.

Чемпионат мира по самбо 2023 года проходил в Ереване с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступили на турнире в нейтральном статусе.

Кристина Федичкина