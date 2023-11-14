В Иркутске перевозчики просят повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 30 руб

В Иркутске транспортные перевозчики «Иркутскгортранс» и «Иркутскавтотранс» обратились к властям с предложением поднять стоимость тарифов на проезд до 30 руб., сообщили «Ъ-Сибирь» в мэрии города.

В настоящее время документы находятся на рассмотрении. Сейчас стоимость проезда в автобусах и троллейбусах Иркутска составляет 25 руб. Причины по которой перевозчики просят повысить цены на проезд в общественном транспорте в мэрии не прокомментировали.

В конце октября власти Абакана заявили о планах повысить стоимость проезда в общественном транспорте минимум до 30 руб. Как тогда пояснила «Ъ-Сибирь» советник главы города по вопросам ЖКХ и транспорта Наталья Неровных, в числе причин повышения цен выделяется серьезный дефицит кадров среди водителей, рост МРОТ, стоимость газа и запчастей, а также стоимости резины для транспорта.

Новый тарифный план в регионе должен быть утвержден не позднее 1 января следующего года. Сейчас проезд в Абакане в автобусе стоит 21 руб., в троллейбусе – 19 руб.

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Александр Киселев