Жителя Удмуртии будут судить за убийство молодой сожительницы на берегу водоема

В Удмуртии перед судом предстанет 34-летний житель Завьяловского района, которого обвиняют в убийстве 26-летней сожительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, причиной стала личная неприязнь.

По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 2 сентября. Мужчина в компании девушки и общего знакомого употребляли алкоголь на берегу водоема в деревне Верхняя Лудзя. Однако пикник закончился тем, что мужчина взял нож и напал на девушку. Он нанес не менее трех ударов в шею, в результате которых она скончалась.