На реконструкцию гостиницы в Сибае направят до 437 млн рублей

Администрация Сибая на конкурсе 4 декабря выберет подрядчика реконструкции здания заброшенной гостиницы «Сибай» на улице Горького, 64, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 437,5 млн руб. (424,35 млн руб. оплатит бюджет республики, 13,1 млн руб. — бюджет города).

Работы должны быть завершены до июня 2024 года. Подрядчик должен реконструировать кровлю, установить лифты, провести внутренние отделочные и фасадные работы, благоустроить территорию.

В 2021 году сообщалось, что в здании гостиницы в Сибае проведут капремонт для размещения бизнес-центра. На первом этаже расположатся гостиница и лаундж-зона. Остальные помещения займут многофункциональные общественные и бизнес-пространства,

Майя Иванова

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