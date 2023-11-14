Новые ставки по налогу на имущество могут установить в Ижевске

В столице Удмуртии обсуждают вопрос изменения ставки налога на имущество физических лиц. В частности, речь идет о том, чтобы сделать ее дифференцированной в отношении домов и квартир, а также дифференцированный подход в налогообложении коммерческих объектов. Проект обсудили 13 ноября на заседании постоянной комиссии гордумы по бюджету и финансам, пишет пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александр Прасолов отметил, что в данной ситуации необходим экономически обоснованный подход, а также приемлемые налоговые ставки и льготы для отдельных категорий бизнеса.

В настоящее время решение по этому вопросу пока не принято. Депутаты обсудят предложение на заседаниях фракций гордумы.