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Новые ставки по налогу на имущество могут установить в Ижевске

В столице Удмуртии обсуждают вопрос изменения ставки налога на имущество физических лиц. В частности, речь идет о том, чтобы сделать ее дифференцированной в отношении домов и квартир, а также дифференцированный подход в налогообложении коммерческих объектов. Проект обсудили 13 ноября на заседании постоянной комиссии гордумы по бюджету и финансам, пишет пресс-служба муниципалитета.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александр Прасолов отметил, что в данной ситуации необходим экономически обоснованный подход, а также приемлемые налоговые ставки и льготы для отдельных категорий бизнеса.

В настоящее время решение по этому вопросу пока не принято. Депутаты обсудят предложение на заседаниях фракций гордумы.

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