В Тюмени в ДТП с пассажирским автобусом пострадал ребенок
На перекрестке улиц Магистральной и Дорожной в Тюмени утром во вторник, 14 ноября, столкнулись легковушка и пассажирский автобус. Как сообщили в пресс-службе региональной ДТП, в аварии пострадал ребенок.
Легковушка столкнулась с автобусом №6 в Тюмени
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
По предварительным данным Госавтоинспекции, 38 летняя водитель Toyota не пропустила автобус №6, выезжая со второстепенной дороги на главную.
Пострадавшая пассажирка легковушки находилась в детском кресле и была пристегнута ремнем безопасности. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.