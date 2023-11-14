В Тюмени в ДТП с пассажирским автобусом пострадал ребенок

На перекрестке улиц Магистральной и Дорожной в Тюмени утром во вторник, 14 ноября, столкнулись легковушка и пассажирский автобус. Как сообщили в пресс-службе региональной ДТП, в аварии пострадал ребенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Легковушка столкнулась с автобусом №6 в Тюмени

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области Легковушка столкнулась с автобусом №6 в Тюмени

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

По предварительным данным Госавтоинспекции, 38 летняя водитель Toyota не пропустила автобус №6, выезжая со второстепенной дороги на главную.

Пострадавшая пассажирка легковушки находилась в детском кресле и была пристегнута ремнем безопасности. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Полина Хабарова

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