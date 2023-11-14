Дорожники просят не ездить по трассе М5 в горах Челябинской области 15 ноября

В горнозаводских районах Челябинской области прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега 15 ноября. Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» рекомендует водителям воздержаться от поездок по трассе М5.

«В связи с ожидающимися неблагоприятными метеорологическими явлениями в горных районах Челябинской области возможно затруднение проезда транспортных средств по участкам автодороги М5 „Урал“ в горнозаводской зоне»,– сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». Из-за сильных осадков и порывом ветра до 7 метров в секунду на трассе возможно ограничение видимости.

По данным Челябинского гидрометцентра, температура воздуха ночью 15 ноября составит -2,+3 градусов Цельсия, днем – от +1 до +6.

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