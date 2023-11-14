В Адыгее следствие проверяет обстоятельства падения автомобиля в реку Белая

Следственное управление СКР по Республике Адыгея проводит проверку по факту падения автомобиля Chevrolet Niva в реку Белая в станице Ханской, сообщает пресс-служба управления. Экстренные службы ведут поиски двоих пассажиров машины, в том числе 10-летнего мальчика.

По данным следствия, в ночь на 13 ноября 2023 года в станице Ханской местный житель, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Niva, не справился с управлением, в результате чего машина упала с обрыва в реку Белая. В момент падения в автомобиле находилось пять человек: водитель и четверо пассажиров, трое их них несовершеннолетние. Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров смогли самостоятельно выбраться на берег. Женщину и ее 10-летнего сына унесло потоком воды, их местонахождение не установлено.

По факту происшествия может быть возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, сообщает республиканское следственное управление СКР.

Анна Перова, Краснодар