В Перми за незаконное нанесение граффити к ответственности привлекли почти 600 человек

За десять месяцев 2023 года в Перми было выявлено 16 377 надписей, графических рисунков и иных изображений, незаконно нанесенных на фасады. Устранено 14 661 граффити, это порядка 90% всех изображений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Также с начала года составлено 687 протоколов об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения административными комиссиями районов города к административной ответственности привлечено 593 человека, сумма наложенных штрафов составила более 3 млн руб., из них взыскано 1,7 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», власти Перми планируют нвыплачивать вознаграждение за содействие в выявлении нелегальных граффитистов. В 2024 году выплаты смогут получить пермяки, содействующие в выявлении и установлении личности нарушителей — тех, кто наносит на фасады зданий надписи, графические рисунки и иные изображения вне специально отведенных для этого мест. Проект постановления об установлении расходного обязательства на оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, направлен на антикоррупционную экспертизу. После утверждения расходного обязательства станет возможным определить сумму и порядок получения выплат.