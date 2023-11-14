На базе казанского «Рубина» прорвало канализацию

На базе «Рубина» на прошлой неделе прорвало канализационные трубы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал журналиста Ивана Карпова Фото: Telegram-канал журналиста Ивана Карпова

Инцидент произошел в преддверии игры против «Сочи». В результате склады с футбольной формой и экипировкой были загрязнены. И доступной к игре стала лишь зелёная форма.

В итоге «Рубин» обратился к «Сочи», чтобы гостевая команда позволила сыграть казанцами в зелёных цветах. И сторонам удалось достичь единого решения.

"Ъ-Казань"