В Ульяновске управление физкультуры возглавил директор спортшколы

Евгений Демешко назначен на пост руководителя управления физической культуры и спорта администрации Ульяновска. До этого с апреля 2021 по 13 ноября текущего года он руководил городской спортивной школой имени Разумовского. Об этом сообщает городская администрация.

Руководитель управления физической культуры и спорта администрации Ульяновска Евгений Демешко

Фото: Администрация Ульяновска

Чиновник является уроженцем Ульяновска. В 2012 году он окончил исторический факультет, а в 2019 году – факультет права, экономики и управления.

Кроме того, в 2020 году Евгений Демешко проходил профессиональную переподготовку по теории и методике физической культуры и спортивной тренировки. До последнего времени обязанности руководителя управления физической культуры и спорта администрации Ульяновска исполнял Алексей Артюхин.

Георгий Портнов