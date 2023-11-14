Проект сельской поликлиники в Башкирии получил положительное заключение

Управление государственной экспертизы Башкирии выдало положительное заключение на строительство детской поликлиники в селе Аскарово Абзелиловского района, сообщается на сайте Главгосэкспертизы России. Решение было принято после изучения проектной документации на строительство объекта и результатов инженерных изысканий.

Застройщиком поликлиники является Управление капитального строительства Башкирии, а проектировщиком – ООО «Телекомтрейд», ООО «Компамед» и ООО «Мегасити Инжиниринг».

Поликлинику построят по программе развития здравоохранения в республике. В ней предусмотрят четыре отделения: административно-хозяйственное, информационно-аналитическое, профилактическое и консультативно-диагностическое, а также дневной стационар. Согласно проекту, зонирование помещений выполнят таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей.

Венера Хисамова

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