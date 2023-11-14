Сити-менеджер Уфы поручил согласовывать с горожанами вырубку деревьев

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании сегодня назвал отвратительной работу по информированию жителей о сносе аварийных деревьев. Ранее действия коммунальных служб, сотрудники которых провели вырубку на улицах Бессонова и Чернышевского, вызвали недовольство горожан. Господин Мавлиев ответственность за это возложил на информационно-аналитический отдел и руководителя управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Рустема Хамитова, не известивших жителей о планах мэрии.

Деревья вырубаются в рамках подготовки к 450-летнему юбилею Уфы. В настоящее время на центральных улицах кронировали 993 дерева, 23 — демонтировали, сообщил господин Хамитов.

«Почему вы людям не говорите, что вместо одного дерева будете высаживать три, и не какие-то клены, а нормальные липы? Если у тебя под домом вырубили дерево и не сказали, зачем и почему, ты можешь делать соответствующие замечания. Из юбилея делаете неприятные конфликты с жителями»,— упрекнул подчиненных глава городской администрации.

Также он поручил согласовывать с жителями ближайших домов вид высаживаемых деревьев, поскольку «может быть, кто-то липы не хочет», а хочет что-то другое.

Наталья Балыкова

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