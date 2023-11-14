«Башнефть» выплатила 212 млн рублей по облигациям

АНК «Башнефть» выплатила доход владельцам ценных бумаг за семнадцатый купонный период по облигациям (с 12 мая по 10 ноября текущего года) на общую сумму более 211,9 млн рублей, сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Доход на одну облигацию серии БО-03 составил 42,38 руб. руб. Общее количество облигаций — 5 млн штук.

Выпуск номинальным объемом 5 млрд руб. был размещен в мае 2015 года с 10-летним сроком погашения. По нему предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов. Ставка по 18 купону установлена в размере 16% годовых.

Наталья Балыкова

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