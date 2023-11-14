В Екатеринбурге школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги и ее мамы

В Екатеринбурге в одной из квартир на ул. Билимбаевской найдены убитыми 14-летняя школьница и ее 62-летняя мама. По подозрению в убийстве задержан 16-летний друг девочки, сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

По данным СУ СКР по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 105 УК РФ, предусматривающей ответственность за убийство двух человек. В СКР уточнили, что сейчас школьника допрашивают, в скором времени будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным Telegram-канала Shot, вечером 13 ноября ученик школы №149, пришел в гости к своей девушке — ученице восьмого класса из другой школы. У пары произошла ссора, во время которой подросток трижды ударил ее ножом в спину и шею. Девушка скончалась на месте. По данным издания, после этого он дождался мать восьмиклассницы с работы и убил ее. Также он взял банковскую карту убитой и снял с нее 20 тыс. руб. на свои нужды.

После этого школьник пошел на прогулку со своим приятелем, которому рассказал о случившимся, тот, позже, рассказал все старшему брату подозреваемого. Старший брат обратился в полицию. «Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №10 Железнодорожного района 14 ноября около 00.30. При проверке информации сотрудники полиции, прибывшие на указанный адрес, обнаружили тела погибших. Подозреваемым является молодой человек, 2007 года рождения»,— рассказали в в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

Мария Шараева

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