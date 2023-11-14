Четыре свердловчанки попали в финал конкурса «Топ стюардесс»

Четыре девушки-бортпроводницы из Свердловской области прошли в финал конкурса «Топ стюардесс». Как указано на сайте конкурса, в финале конкурса шесть бортпроводниц авиакомпании «Уральские авиалинии».

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«Уральские авиалинии» на конкурсе представляют Кристина Воейкова (35 лет, Челябинск), Алена Коротаева (25 лет, Екатеринбург), Резеда Гайнутдинова (27 лет, Челябинск), Яна Щербинина (35 лет, Челябинск), Валентина Заречнова (27 лет, Екатеринбург), Диана Данилюк (24 года, Башкортостан).

Также в финале примут участие Александра Пешева (25 лет, Тюмень) и Марина Берстенева (29 лет, Верхняя Салда) из авиакомпании Utair, Мария Посадских (19 лет, Ревда) из авиакомпании «Ямал».

Финал конкурса пройдет 10 декабря в Москве. Всего в финал прошли 30 представительниц российских и зарубежных авиакомпаний, в том числе бизнес-авиации. «Финалистки были отобраны как по внешности, так и по профессиональным качествам: знанию аварийно-спасательного оборудования, умению оказать медицинскую помощь. Девушки прошли испытания, которые проверили их стрессоустойчивость и умение искать выход из сложных, порой конфликтных ситуаций. Также важным моментом отбора был тест по английскому язык»,— прокомментировали организаторы.

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