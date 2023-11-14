ФСБ задержала жителя Челябинска, планировавшего совершить теракт

Сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения террористического акта в Челябинске предполагаемым сторонником украинских националистов. Местный житель пытался поджечь одно из административных зданий, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

По версии следствия, житель региона, являвшийся «сторонником идеологии украинской националистической организации», планировал совершить теракт на одном из административных объектов областного центра. Для этого, по данным ФСБ, он собирался использовать самодельные «зажигательные гранаты».

В отношении задержанного южноуральца следственный орган УФСБ по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Обвинение предъявлено. Суд поместил фигуранта под стражу.

Напомним, это не первый случай задержания в России предполагаемых пособников украинских спецслужб по подозрению в планировании поджогов административных зданий. Например, глава СКР Александр Бастрыкин утверждал, что участники подготовки покушения на телеведущего Владимира Соловьева поджигали военные комиссариаты. Теракты, по словам главы СКР, были совершены в Московском регионе, Рязанской, Тульской и Тверской областях.

Юлия Гарипова, Челябинск