Компания АО «НЭСК» — один из крупнейших операторов быстрых зарядных станций на юге России

Краснодарский край является одним из первых регионов России, в котором активно приступили к развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Сегодня жители края все чаще пересаживаются на электромобили, растет и количество автотуристов, приезжающих в регион.

При этом для батарей электрокаров идеально подходит климат Кубани, что способствует популяризации таких машин.

Руководство края считает необходимым обеспечить качественную транспортную инфраструктуру.

Активное участие в рамках соглашения с министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края о сотрудничестве в сфере развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта с 2022 года принимает АО «НЭСК», которое продолжило эту работу и в текущем году.

Если в прошлом году АО «НЭСК» установило 55 быстрых зарядных станций в пяти городах края, то в 2023 году география их размещения более обширна — компания построит до конца года 47 ЭЗС в 19 муниципальных образованиях, включая семь в краевой столице.

На 01.11.2023 установлено 40 ЭЗС в 18 муниципальных образованиях.

В течение ноября в краевой столице дополнительно к 24 ЭЗС, установленным в 2022 году, появятся еще семь станций. Места для размещения были подобраны с учетом того, чтобы новые ЭЗС сделали зарядку электромобилей более доступной для жителей и гостей Краснодара.

ЭЗС установлены:

В Прикубанском округе:

п. Белозёрный №12/1 (Елизаветинское шоссе по направлению к развязке М-4, Дальнего Западного обхода Краснодара)

ул. Стадионная (вблизи дома №2/1 (в районе ТРЦ «Красная площадь», съезд с улицы им. Дзержинского в сторону Ейского шоссе).

В Карасунском округе:

ул. Сормовская, 12/Г (на пересечении ул. Сормовской и Онежской, на парковке магазина «Магнит»)

ул. Алтайская (вблизи здания №17) (вблизи театра «Премьера»)

ул. Садовая (вблизи здания №9, рядом с городской поликлиникой №11)

В Центральном округе:

ул. Северная (вблизи здания №529, между 1-м и 2-м Северными мостами в районе остановки общественного транспорта ВНИИМК).

В Западном округе:

ул. им. Каляева (вблизи здания №2/1, магазина спецодежды «Восток-Сервис», в районе пресечения улиц Минской и Скорняжной).

Города Краснодарского края, в которых АО «НЭСК» в 2022–2023 гг. установлены ЭЗС

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Таким образом, к концу 2023 года краевая сеть ЭЗС, установленных АО «НЭСК», будет состоять из 102 станций

На карте нашего региона остается все меньше «белых пятен» — территорий, где отсутствует возможность зарядить электромобиль.

Принятые меры по развитию зарядной инфраструктуры в крае повышают доступность электромобилей и побуждают автовладельцев задуматься о переходе на экологичный транспорт.

Порядок и место установки ЭЗС на трассах и в городах строго регламентируется принятыми правительством Российской Федерации нормативными актами с возможностью неограниченного круглосуточного доступа.

К сожалению, в настоящее время зарядка электромобилей в местах расположения зарядной инфраструктуры затруднена или невозможна в силу того, что владельцы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания используют места для зарядки электромобилей как парковочные места.

Причина этому — отсутствие весомого административного штрафа за парковку владельцев транспортных средств с ДВС в неустановленном месте, а также отсутствие эвакуации припаркованного там такого транспортного средства.

У АО «НЭСК» как инвестора право самостоятельно проводить указанные мероприятия отсутствует.

АО «НЭСК» обратилось в адрес руководителей муниципальных образований, ответственных за организацию дорожного движения, благоустройство парковочного пространства, а также его эксплуатацию, с просьбой взять на контроль обеспечение беспрепятственного доступа владельцев электромобилей к ЭЗС согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2022. № 431.

АО «НЭСК» будет принимать активное участие в выработке совместных решений для этих вопросов.

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