В корпусе ярославской больницы незаконно базировалась похоронная организация

Корпус патанатомии здания ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница» использовался индивидуальным предпринимателем для организации похоронного дела и оказания ритуальных услуг. Прокуратура через суд вернула помещение в государственную собственность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница»

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Ярославской области ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница»

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Ярославской области

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что помещения общей площадью 100 кв.м. в корпусе больницы находятся в собственности государства и были переданы медучреждению на праве оперативного управления. При этом предприниматель использовал помещение для оказания похоронных услуг без правовых оснований. Прокуратура провела проверку и по ее результатам подала иск в суд об истребовании помещений из незаконного чужого владения.

«Решением Арбитражного суда Ярославской области требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, спорное имущество возвращено в государственную собственность»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Алла Чижова