Прокуратура запросила 10 лет для омского экс-заминистра по делу о коррупции

Для бывшего заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Марины Степановой, которой вменяется в вину коррупция, прокуратура запросила 10 лет колонии общего режима и штраф в размере 22 млн руб. Об этом рассказала официальный представитель прокуратуры региона Татьяна Булихова. Кроме того, гособвинение предложило суду лишить бывшую чиновнику права в течение 5 лет занимать должности на муниципальной и госслужбе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд капитального ремонта Омской области Фото: Фонд капитального ремонта Омской области

Марина Степанова обвиняется Следственным комитетом в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ, максимальный срок наказания по ней — до шести лет лишения свободы) и коммерческом подкупе (ч. 7 и 8 ст. 204 УК РФ, максимальное наказание — от семи до 12 лет колонии).

Следствие установило, что чиновница требовала от руководства стройфирм «откаты», дорогие подарки и услуги за беспрепятственную оплату договоров по ремонту многоквартирных домов и общее покровительство. В общей сложности, установило следствие, она получила свыше 7 млн руб., в одном из эпизодов дела в качестве взятки фигурирует соболья шуба стоимостью 750 тыс. руб. Вину в инкриминируемых ей преступлениях бывшая чиновница отрицает.

В январе 2022 года расследование многоэпизодного дела было завершено, оно поступило на рассмотрение суда.

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Илья Николаев