В Ярославле простятся с погибшим в СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Ярославской области 41-летний Евгений Кучумов. Он служил по контракту с августа 2023 года. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В правительстве рассказали, что мужчина служил механиком-водителем парашютно-десантной роты. Прощание с ним состоится 15 ноября в храме святителя Леонтия Ростовского в Ярославле, похоронят погибшего на воинском мемориальном кладбище. У него остались мать и сын. Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора.

Алла Чижова