Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле простятся с погибшим в СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Ярославской области 41-летний Евгений Кучумов. Он служил по контракту с августа 2023 года. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве региона.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В правительстве рассказали, что мужчина служил механиком-водителем парашютно-десантной роты. Прощание с ним состоится 15 ноября в храме святителя Леонтия Ростовского в Ярославле, похоронят погибшего на воинском мемориальном кладбище. У него остались мать и сын. Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...