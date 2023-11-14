153 ДТП произошло в Ижевске из-за состояния дорог

В столице Удмуртии по итогам 10 месяцев 2023 года зарегистрировали 153 аварии, сопутствующей причиной которых стали неудовлетворительные дорожные условия. В результате происшествий погибли семь человек и еще 185 получили травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего за этот период провели 150 обследований эксплуатационного состояния дорог. По результатам проверок составлено восемь протоколов об административной ответственности в отношении должностных и юридических лиц. На устранение недостатков в выдано почти 100 предостережений.