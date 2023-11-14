ФСБ задержала подозреваемого в покушении на теракт в Челябинске

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали жителя региона, планировавшего поджог здания. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

По версии следствия, житель региона планировало совершить террористический акт в Челябинске. «Установлено, что, являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревался совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра»,– сообщает УФСБ России по региону. По данным следствия, для преступления южноуралец планировал использовать самодельные зажигательные гранаты.

Уголовное дело расследует следственный орган УФСБ. Обвиняемый помещен под стражу.

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