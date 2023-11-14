В Анапе компании «Фрейя» запретили добывать опоку

Право пользования недрами компании «Фрейя», добывающей опоку в Анапе, досрочно прекращено. Соответствующий приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края опубликован на портале администрации региона.

Решение принято в связи с непредоставлением предприятием геологической информации об условиях разработки месторождения, данные наблюдений, геологическом строении недр и других сведений, необходимость предоставления которых регулирует ст. 27 ФЗ «О недрах».

Лицензию с целевым назначением для разведки и добычи Черемушкинского месторождения опоки в Анапе компания получила в 2019 году. Приказ министерства природных ресурсов края вступил в силу 9 ноября. В соответствии с документом, организация обязана сдать оригинал лицензии и провести ряд предусмотренных законом мероприятий.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Фрейя» было зарегистрировано в 2009 году в Новороссийске. Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений является основным видом деятельности организации. Компания принадлежит Елене Алиевой (40%), Дмитрию Семенченко (40%) и Ирине Кундюковой (20%). По итогам 2022 года предприятие понесло убытки в размере 277 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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