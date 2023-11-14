«Управтодор» обязали установить освещение на дороге в селе Юнда в Удмуртии
Суд обязал предприятие «Управтодор» обустроить стационарное электрическое освещение автомобильной дороги в Балезинском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, причиной проверки законодательства о безопасности дорожного движения провели после обращения жителей села Юнда.
В частности, в селе Юнда улице Центральная от дома № 65 до дома № 73 отсутствует стационарное электрическое освещение.
В суд направили исковое заявление о понуждении предприятия по обустройству стационарного освещения. Требования удовлетворены в полном объеме.