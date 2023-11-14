Татарстанцы должны к декабрю заплатить свыше 9 млрд рублей налогов

К началу декабря жители Татарстана должны заплатить более 9 млрд руб. налогов. Эта сумма на 5,8% больше, чем год назад. Об этом сообщает УФНС РФ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Всего жители Татарстана получили 2,2 млн уведомлений имущественных налогов, в том числе 985 тыс. в электронном виде в личном кабинете.

В частности, 1 млн татарстанцев должны заплатить 1,3 млрд руб. земельного налога, 1,6 млн человек — 2,8 млрд руб. налога на имущества и 1,2 млн — 5 млрд руб. транспортного налога.

"Ъ-Казань"