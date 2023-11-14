Мэр Ярославля поручил убрать лужи у входов в детсады и школы

Мэр Ярославля Артем Молчанов поручил департаментам образования и городского хозяйства решить проблему доступа в школы и детские сады, где детям трудно подойти из-за луж. Заявление господин Молчанов сделал в ходе общегородского совещания в мэрии 14 ноября.

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13 ноября о проблеме написал уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин. По его словам, по пути в некоторые учебные заведения «дети вынуждены ходить в резиновых сапогах как по болоту». В частности, омбудсмен назвал школу № 58, детский сад №135 и детский сад Леснополянской начальной школы.

«Пути для входа в образовательные организации в настоящий момент небезопасны. Будет проводиться проверка, по ее результатам мотивированные заключения направим в адрес мэрии Ярославля и администрации Ярославского муниципального района»,— написал Михаил Крупин.

Мэр Ярославля отреагировал на следующий день.

«Было несколько сообщений в социальных сетях, где-то школа, где-то детский сад, там, где есть проблемы с подходами и к самой территории, и по территории. Прошу проанализировать и дать информацию руководителям учреждений и вместе с департаментом образования и городского хозяйства, если где-то образовались лужи, надо выехать на место и решить эту ситуацию»,— сказал Артем Молчанов.

Доложить по ситуации мэр потребовал к концу текущей недели.

Антон Голицын