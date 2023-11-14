Ночью в Сочи сгорело двухэтажное здание

В ночь на вторник, 14 ноября, в Сочи произошел пожар на улице Санаторная. Около 00:30 загорелось двухэтажное нежилое здание, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

К моменту прибытия пожарных пламя охватило 150 кв. м. В течение 40 минут после приезда первых расчетов огонь локализовали. Еще через полчаса огонь полностью потушили.

В результате происшествия никто не пострадал. Тушением занимались 20 человек и четыре единицы техники.

Вячеслав Рыжков

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