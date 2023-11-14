Школы Башкирии получат гранты за патриотическое воспитание

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об учреждении с 2024 года грантов за лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию в школах республики, сообщается на сайте главы. Ежегодно будут распределяться по 10 грантов по 500 тысяч руб. каждый.

До декабря правительству республики поручено утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидий из регионального бюджета, а также предусматривать эти выплаты при формировании проектов бюджета. Гранты будут распределяться по результатам конкурсов, которые организует министерство образования и науки Башкирии.

Влада Шипилова

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