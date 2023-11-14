Медицинские организации стали чаще подвергаться хакерским атакам. С начала второго полугодия и до конца октября 2023 года на них пришлось 15% от общего объема подобных происшествий, подсчитали аналитики МТС RED. Причина роста в том, что они, с одной стороны, обрабатывают большие объемы персональных данных граждан, с другой, не всегда уделяют должное внимание защите от кибератак, отмечает директор центра сервисов кибербезопасности компании МТС RED Андрей Дугин.

По его прогнозам, в ближайшее время именно медицинские учреждения могут стать источником новых утечек персональных данных. В то же время число атак на ритейл и организации электронной коммерции снизилось на 70%, однако в трети случаев они носили критический характер с точки зрения возможного ущерба для бизнеса.

Группа Альфа-банка изучает возможность получения лицензии брокера или управляющей компании для работы на рынке материкового Китая. Об этом РБК рассказал главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский. По его словам, это совершенно отдельная работа, которая не связана с регистрацией филиала в КНР и чуть проще, чем получение банковской лицензии.

«Россети» в 2023 году потратят на ремонтную программу 91 млрд руб. Электроснабжение в новых регионах России уже восстановлено в 1 тыс. многоквартирных домов, 37 тыс. индивидуальных построек, а также в 40 школах и детских садах. Об этом глава компании Андрей Рюмин рассказал президенту РФ Владимиру Путину.