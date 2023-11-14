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обновлено 09:35

Бывший руководитель «Академии первых» может получить условный срок

Экс-директора ГБОУ «Академия первых» и организатора интеллектуальных игр Павла Шевченко попросили приговорить к четырем годам лишения свободы условно. Такую позицию на суде озвучил представитель гособвинения. Об этом сообщает Properm.ru.

Фото: Дмитрий Астахов

Фото: Дмитрий Астахов

Господина Шевченко обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения на общую сумму свыше 1,1 млн руб., а также в присвоении служебного ноутбука. По версии следствия, деньги были похищены под видом выполнения контрактов на поставку учреждению учебных пособий и оборудования.

Павел Шевченко возглавлял «Академию» в 2020–2021 годах, заявление о его привлечении к уголовной ответственности написала нынешний руководитель учебного заведения Юлия Трясцина.

Сам господин Шевченко заявил, что признает вину в полном объеме. К материалам дела сегодня приобщили характеристику Павла Шевченко, написанную известным участником интеллектуальных игр, магистром игры «Что? Где? Когда?» Александром Друзем. Господин Друзь охарактеризовал Павла Шевченко как знакового для Прикамья человека.

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