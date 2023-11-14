Молодой водитель в Шаркане сбил вышедшую к собакам нетрезвую женщину

В Удмуртии в селе Шаркан под колеса автомобиля попала 39-летняя женщина, которая вышла на проезжую часть улицы Ленина без цели ее перехода. Судя по видео, предоставленном 1-м отделом УГИБДД МВД по республике, женщина вышла на дорогу к собакам. В этот момент ее сбил 19-летний молодой человек за рулем LADA Kalina.

В результате дорожного происшествия женщина получила травмы. Ей потребовалась госпитализация в больницу.

Отметим, что пострадавшая находилась в нетрезвом состоянии. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.