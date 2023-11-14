В Ростове планируют отреставрировать мозаику в переходах в 2024 году

Специалисты определились с методом реставрации мозаики в ростовских подземных переходах, сообщает пресс-служба администрации города. Проект реставрации панно планируется подготовить до конца этого года.

«При условии выделения финансирования к работам в переходах приступят уже в следующем году»,— говорится в сообщении.

По оценкам проектировочной организации, в самом аварийном состоянии находится мозаика в переходе на пересечении Буденновского проспекта с улицей Московской. Там во многих местах плитка отошла от стены и внутри образовалась полость. «Мы закачаем внутрь методом инъецирования микроцемент, заполним пустоты, и, таким образом, снова приклеим плитку. Прямо здесь на месте будет работать реставратор»,— рассказал заместитель директора проектной организации «Реставрация» Виталий Бурдасов, его слова приводятся в сообщении.

В основном в реставрации нуждается фоновая плитка без рисунков. «Согласно проекту, мы заменяем мозаику с 30% повреждений. А такой здесь не более 3%. Остальная реставрируется холодными методами. Плитка треснула — специалисты, не снимая ее, уберут эту трещину, восстановив глазурь»,— отметил господин Бурдасов.

Провести полный капремонт переходов и реставрировать мозаики планируется в 2024 году. До конца ноября плитку, которая может отпасть, временно законсервируют, закрыв специальными щитами.

Кристина Федичкина