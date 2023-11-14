На ремонт двух дорог в Уфе направят до 278 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на двух конкурсах 5 и 6 декабря выберет подрядчиков ремонта объездной дороги Северного обхода дороги Уфа – Затон и дороги Федоровка — Елкибаево, сообщается на сайте госзакупок.

Совокупная начальная цена контрактов составляет более 278,7 млн руб. Ремонт объездной дороги Северного обхода на участке от моста через реку Белая до путепровода в створе проезда Мебельщиков оценивается в 178,7 млн руб., из них 173,3 млн руб. оплатит бюджет республики, 5,4 млн руб. — бюджет города. На ремонт дороги Федоровка — Елкибаево на участке от улицы Глинки до административного здания по Комаринской улице в деревне Карпово, Ландшафтной улицы на участке от Нагаевского шоссе до Межевой улицы потратят 100 млн руб. (97 млн руб. выделит республиканский, 3 млн руб. — городской бюджет). Они будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Начать работы на обеих трассах планируется 20 мая 2024 года. Северный обход дороги Уфа — Затон необходимо отремонтировать до конца лета, участок дороги Федоровка — Елкибаево — до середины сентября. Необходимо провести подготовительные работы, устроить выравнивающий слой, покрытие, обочины, нанести разметку. Подрядчик должен дать гарантии четыре года на верхний слой покрытия.

Майя Иванова

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