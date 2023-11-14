В Усьве вместо горнолыжного комплекса построят глэмпинг-парк

Вместо горнолыжного курорта в Усьве планируется построить глэмпинг-парк. Горнолыжный комплекс, анонсированный несколько лет назад, не смогут построить из-за проблем с инвестициями и изменением климата, рассказал Business Сlass один из инициаторов проекта, предприниматель Александр Хализов. Глэмпинг-парк обустроят у подножия склона вдоль реки. Там возведут 30 домов, рассчитанных на 50 номеров для проживания. В глэмпинге также появятся ресторан, места для дневного пребывания туристов и банный комплекс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница поселка Усьва в соцсети Фото: страница поселка Усьва в соцсети

На территории парка установят стандартные и передвижные глэмпинг-отели. Сейчас проект находится на стадии разработки технической документации. «Инвестиции для строительства горнолыжного комплекса нужны большие, а из-за изменения климата на Урале бизнес становится нерентабельным. Снежный покров позволяет максимум три с половиной месяца поддерживать состояние трасс и активный сезон. Обеспечить возврат инвестиций в таком случае практически невозможно. Еще постоянно менялась ключевая ставка, показатель доходил до 21%. Это важно, так как частично проект планировали реализовать на заемные средства. Он подорожал и за счет роста курса евро, поскольку необходимое оборудование закупается в этой валюте. По этим причинам приняли решение отказаться от идеи. Партнеры из Москвы обратились ко мне с новым проектом — по строительству глэмпинг-парка. Сейчас он прорабатывается»,— рассказал Александр Хализов. По словам предпринимателя, предварительные сроки начала строительства домов — август 2024 года.

Напомним, что на инициированный более десяти лет назад проект горнолыжного комплекса в поселке Усьва вновь обратили внимание в 2020 году. Тогда краевые власти собирались представить его инвесторам. На месте спортивно-туристического объекта было выполнено межевание земель и вырубка леса под горнолыжные склоны. Здесь планировалось установить кресельный подъемник и проложить семь оборудованных трасс, а также трассы для фрирайда. В первый год после открытия комплекс мог бы принимать 80 тыс. туристов, через пять лет — 120 тыс. отдыхающих. Участники рынка полагали, что на строительство объекта потребуется от 5 до 25 лет, инвестиции в проект могли составить около 500 млн руб.