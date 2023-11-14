В Барнауле ищут перевозчика на 18 городских маршрутов за 790 млн рублей

Власти Барнаула объявили конкурс по поиску подрядчика для 18 городских маршрутов общественного транспорта, сообщает на сайте мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Стоимость контракта составит 790 млн руб. Договор будет действовать с 1 декабря текущего года по ноябрь 2030 года. Уточняется, что основную часть средств планируется направить на обслуживание 11 общественно значимых маршрутов. Перевозчик также будет обязан ежегодно обновлять автобусный парк. Таким образом, за семь лет планируется обновить не менее 25% автобусов.

В мэрии отметили, что в 2023 году новые автобусы большой вместимости приобрели компании ООО «Евробус-плюс» и ООО «СолГри» для работы на четырех маршрутах.

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Александр Киселев